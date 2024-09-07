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06:30, 8 сентября 2024Спорт

Тренер назвал три лучших упражнения для набора мышечной массы после 50 лет

Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский тренер Брайан Кран назвал три упражнения, которые лучше всего подходят для набора мышечной массы, если возраст занимающегося превышает 50 лет. Его слова приводит Men Today.

51-летний специалист рекомендовал обратить внимание на тягу гантелей стоя, отжимания, а также сплит присед. Кран пояснил, как правильно выполнять последнее упражнение.

«В исходном положении одна нога находится впереди другой на расстоянии. Перенесите вес тела на переднюю ногу, которая будет рабочей. Держите спину прямо и сгибайте переднее колено, при этом не касаясь пола. После небольшой паузы напрягите ногу и выпрямитесь, а затем поменяйте рабочую ногу», — заявил тренер. По его словам, нужно делать три подхода по 6-8 повторений на каждую ногу.

Ранее фитнес-тренер Денис Соломин назвал причины, по которым талия увеличивается в объеме. Специалист отнес к ним неправильное питание, малоподвижный образ жизни, курение и алкоголь.

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      Алексей Гусев
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