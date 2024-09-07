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22:59, 7 сентября 2024Бывший СССР

В Полтаве раздался взрыв

«Страна.ua»: в Полтаве прогремел взрыв

Фото: Leah Millis / Reuters

В Полтаве в центральной части Украины прозвучал взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

Подробности в публикации не приводятся. Местные власти пока не комментировали случившееся.

В субботу, 7 сентября, стало известно об ударе российских военных по учебному центру в Полтаве, в котором находились элитные курсанты-пилоты. В результате атаки погибли украинские военнослужащие.

В тот же день взрывы были слышны в Черниговской, Винницкой и Николаевской областях. Кроме того, сообщалось о двух сериях взрывов в Киеве, произошедших на фоне воздушной тревоги.

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      Марина Совина
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