Валиева рассказала о сложностях жизни вне спорта

Валиева рассказала, что ей сложно поддержать разговор с неспортивными людьми

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о сложностях жизни вне профессионального спорта. Ее слова приводит Forbes.

Она отметила, что иногда ей непросто поддержать разговор в компаниях, где люди не связаны со спортом. «Потому что, грубо говоря, этого ты не видел — потому что ты занимался тренировками. Этого ты не читал — потому что у тебя было восстановление после тренировок и немножко было не до этого», — заявила Валиева.

Фигуристка также сравнила себя со слепым котенком. «Но со временем ты уже начинаешь больше понимать, о чем говорят. Это как будто бы дает тебе стимул не останавливаться только на спорте», — подчеркнула Валиева.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр-2022 (вместе со всей сборной России).