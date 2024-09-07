Влияние обещанных Киеву Martlet на ход СВО оценили

Переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Martlet, которые Лондон поставит Киеву, не спасут систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Влияние обещанных комплексов на ход спецоперации (СВО) оценил военный аналитик, политолог Вадим Мингалев в беседе с «Известиями».
«Ракеты данного формата являются далеко не новейшими. И, по большому счету, ПВО Украины они абсолютно не спасут», — сказал эксперт.
По его словам, поставка Киеву Martlet не помешает российской авиации наносить удары по целям в зоне СВО.
Многоцелевую управляемую ракету Martlet разработали в 2008 году. Изделие используют в составе ПЗРК и вооружения вертолетов. Ракета с боевой частью весом 3 килограмма наводится на цель по лучу лазера. Дальность действия Martlet — 8 километров.
В июне стало известно, что выпуск российских ПЗРК «Верба», которые можно использовать вместе с опорно-пусковыми установками «Джигит» для прикрытия важных объектов, хотят нарастить.