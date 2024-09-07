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22:47, 7 сентября 2024Интернет и СМИ

Задержание Дурова властями Франции сочли угрозой высокотехнологичному сектору

The National: задержание Францией Дурова угрожает высокотехнологичному сектору

Фото: Albert Gea / Reuters

Задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова угрожает потенциалу всего высокотехнологичного сектора. Об этом пишет The National.

«Беспрецедентный случай, учитывая, что глобальные технологические компании стали доминировать в 21-го веке. Аналитики, инвесторы, сотрудники и пользователи должны насторожиться в отношении того, что может дальше произойти с сектором с точки зрения государственного надзора», — утверждает издание.

Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом, который запретил ему покидать территорию Франции в течение шести месяцев. По версии следствия, бизнесмен является соучастником противозаконных действий, совершенных через Telegram.

Позднее предприниматель выступил с заявлением, назвав претензии французских властей к нему «удивительными». По словам основателя Telegram, его допрашивали в течение четырех дней.

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      Марина Совина
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