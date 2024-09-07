Задержание Дурова властями Франции сочли угрозой высокотехнологичному сектору

The National: задержание Францией Дурова угрожает высокотехнологичному сектору

Задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова угрожает потенциалу всего высокотехнологичного сектора. Об этом пишет The National.

«Беспрецедентный случай, учитывая, что глобальные технологические компании стали доминировать в 21-го веке. Аналитики, инвесторы, сотрудники и пользователи должны насторожиться в отношении того, что может дальше произойти с сектором с точки зрения государственного надзора», — утверждает издание.

Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом, который запретил ему покидать территорию Франции в течение шести месяцев. По версии следствия, бизнесмен является соучастником противозаконных действий, совершенных через Telegram.

Позднее предприниматель выступил с заявлением, назвав претензии французских властей к нему «удивительными». По словам основателя Telegram, его допрашивали в течение четырех дней.