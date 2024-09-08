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17:00, 8 сентября 2024Спорт

Российские паралимпийцы остались без телефонов от спонсора Игр в Париже

Российским паралимпийцам не подарили телефоны от спонсора из-за отстранения ПКР
Золотой медалист Иван Ревенко

Золотой медалист Иван Ревенко. Фото: Thomas Mukoya / Reuters

Российские паралимпийцы остались без телефонов от спонсора Игр в Париже. Об этом РИА Новости сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Отечественным атлетам не подарили телефоны из-за отстранения ПКР, отметил Рожков. «Дело в том, что мы находимся под санкциями Международного паралимпийского комитета (МПК), и в соответствии с его уставом есть много ограничений, они касаются не только телефонов от спонсоров Игр. Это было ожидаемо, поскольку мы понимаем наличие ограничений», — добавил функционер.

Ранее Рожков рассказал об отношении к российским паралимпийцам в Париже. По его словам, что к атлетам относились очень доброжелательно, а трибуны их поддерживали.

На Играх в Париже российские паралимпийцы завоевали 64 награды: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые. Выступавшая под нейтральным флагом команда заняла восьмое место в медальном зачете.

Осенью 2022 года МПК приостановил членство России и Белоруссии в организации. Из-за этого российские паралимпийцы пропустили Игры 2022 года в Пекине.

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      Андрей Стрельцов
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