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03:15, 8 сентября 2024Мир

В США высказались о судьбе Зеленского после провала в Курской области

Полковник Уилкерсон: Зеленский уволил чиновников из-за провала в Курской области

Фото: Heiko Becker / Reuters

Кадровые перестановки в правительстве Украины связаны с провалом операции вооруженных сил страны в Курской области, утверждает полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский понял, что нападение на российский регион было огромной ошибкой, поэтому решил отправить в отставку чиновников, ответственных за атаку. Уилкерсон также добавил, что теперь у главы государства есть лишь два варианта: либо сбежать вместе со всеми сбережениями, либо отправиться в могилу.

4 сентября стало известно, что сразу несколько украинских чиновников подали в отставку. Соответствующее решение приняли министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, замглавы офиса президента Ростислав Шурма, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефаншина и министр юстиции Денис Малюська.

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      Марина Совина
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