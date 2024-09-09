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14:08, 9 сентября 2024Экономика

В Госдуме высказались об исчерпании оставшихся от СССР резервов энергетики

Депутат Ананских заявил, что в России боялись говорить о проблемах в энергетике

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал слова главы Минэнерго России Сергея Цивилева об исчерпании оставшихся после советского периода энергетических резервов. В беседе с «Лентой.ру» депутат согласился со словами главы ведомства, подчеркнув необходимость инвестировать в развитие энергетического сектора.

Ранее Цивилев заявил, что российская энергетика испытывает недостаток финансирования и, соответственно, проблемы с обновлением, а резервы, остававшиеся после распада СССР, уже исчерпаны. По его словам, ситуация на Дальнем Востоке, на которую сетовал президент страны Владимир Путин, только служит примером общего положения дел.

«Целиком согласен с министром и благодарен ему за то, что он озвучивает нелицеприятную информацию. К сожалению, об этом все знали, но боялись говорить. Это совершенно верно, и последние несколько лет роста экономики и, соответственно, потребностей в электроэнергии подтолкнуло нас к тому, что нужно расширять возможности по генерации», — отметил Ананских.

Нужно от слов перейти к делу и срочно вложиться в новые мощности, иначе мы упремся в потолок развития нашей экономики

Игорь Ананских первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике

5 сентября Путин поручил правительству и крупнейшим энергокомпаниям подготовить долгосрочную программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке. Он подчеркнул, что их нехватка сдерживает строительство объектов инфраструктуры и промышленности, и предложил подумать о строительстве АЭС в регионе.

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