Алаудинов: ВС РФ остановили прорыв ВСУ на двух участках в Курской области

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли две попытки прорыва в Курской области, которые были остановлены Вооруженными силами (ВС) России. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, ВСУ ежедневно несут очень большие потери, из-за чего «скоро устанут».

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ с помощью атаки на Курскую область хотели замедлить продвижение Российской армии в зоне специальной военной операции (СВО), но это только ускорило ход наступления.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа. ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов.