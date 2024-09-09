Лавров назвал провальной стратегию США на Ближнем Востоке

США хотят сохранить монополию на любые процессы на Ближнем Востоке, это провальная позиция. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе своего визита в Эр-Рияд, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Вашингтон хочет сохранять свою монополию на любые процессы на Ближнем Востоке. То, что эта позиция провальная, уже мы убеждались не раз. И сегодняшняя дискуссия с нашими коллегами из арабских стран Персидского залива это в полной мере подтвердила», — сказал дипломат.
Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что Россия и страны Персидского залива выступают за реализацию решения ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства и начало переговоров по данному процессу.