Лавров назвал провальной стратегию США на Ближнем Востоке

Лавров: США хотят сохранять монополию на Ближнем Востоке, это провальная позиция

США хотят сохранить монополию на любые процессы на Ближнем Востоке, это провальная позиция. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе своего визита в Эр-Рияд, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вашингтон хочет сохранять свою монополию на любые процессы на Ближнем Востоке. То, что эта позиция провальная, уже мы убеждались не раз. И сегодняшняя дискуссия с нашими коллегами из арабских стран Персидского залива это в полной мере подтвердила», — сказал дипломат.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что Россия и страны Персидского залива выступают за реализацию решения ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства и начало переговоров по данному процессу.