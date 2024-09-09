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14:49, 9 сентября 2024Мир

Лавров провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии

Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии бен Сальманом

Фото: пресс-служба МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом в Эр-Рияде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сообщается, что разговор прошел в «закрытом формате». Российское внешнеполитическое ведомство пока не раскрыло подробности переговоров.

Встреча дипломата и наследного принца произошла на фоне заявлений главы МИД Италии вице-премьера Антонио Таяни, назвавшего Саудовскую Аравию возможным местом проведения очередной конференции по Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Лавров провел встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Эр-Рияд для участия в заседании Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

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      Дарья Устьянцева
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