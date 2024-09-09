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17:00, 9 сентября 2024Мир

Лавров заявил о приветствии позиции Китая по урегулированию на Украине

Лавров: Россия приветствует позицию Китая по первопричинам конфликта на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия приветствует позицию Китая по первопричинам конфликта на Украине, которые касаются аспектов глобальной безопасности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам министерской встречи формата РФ — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы (...) весьма позитивно относимся к известной инициативе председателя Си Цзиньпина, инициативе о глобальной безопасности, в которой говорится о том, что любой конфликт нужно начинать рассматривать с первопричин, которые послужили началом той или иной конфликтной ситуации», — рассказал дипломат.

Лавров также добавил, что понимание данных вопросов имеет принципиальное значение для урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Лавров заявил, что ни одна мирная инициатива по Украине не учитывает права проживающих на этой территории людей. По его словам, подобная проблема имеет место в мирных инициативах Бразилии и Индии, которые выдвигаются из «лучших побуждений».

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