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17:49, 9 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко запретил служить в полиции одной категории белорусов

Лукашенко утвердил указ о запрете службы белорусам с двойным гражданством

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил указ о запрете службы в МВД лицам с двойным гражданством. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Указ издан в рамках изменений порядка службы в органах внутренних дел. Кроме запрета на службу с двойным гражданством, изменения подразумевают увеличение льгот служащим в МВД.

Увеличивается также предельный возраст приема на службу в органы МВД с 25 до 28 лет.

Ранее Александр Лукашенко подписал указ о порядке работы госорганов в условиях военного времени.

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      Сергей Болиев
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