Лукашенко запретил служить в полиции одной категории белорусов

Лукашенко утвердил указ о запрете службы белорусам с двойным гражданством

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил указ о запрете службы в МВД лицам с двойным гражданством. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Указ издан в рамках изменений порядка службы в органах внутренних дел. Кроме запрета на службу с двойным гражданством, изменения подразумевают увеличение льгот служащим в МВД.

Увеличивается также предельный возраст приема на службу в органы МВД с 25 до 28 лет.

Ранее Александр Лукашенко подписал указ о порядке работы госорганов в условиях военного времени.