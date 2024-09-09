Минобороны показало кадры уничтожения FPV-дроном бронированного «Козака» ВСУ под Курском

Появились кадры уничтожения FPV-дроном боевой бронированной машины «Козак» ВСУ

Минобороны России показало кадры уничтожения FPV-дроном боевой бронированной машины «Козак» Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском. Видео появилось в распоряжении «Ленты.ру».

По данным ведомства, движение техники противника в приграничном районе Курской области обнаружили российские военные из разведывательного подразделения группировки войск «Север».

На кадрах видно, как по бронированной машине ВСУ был нанесен точечный удар, за которым последовал взрыв.

«Обнаруженная цель была оперативно уничтожена с применением FPV-дрона, что было подтверждено средствами объективного контроля», — отметили в Минобороны.

Ранее ведомство доложило, что украинские формирования лишились на курском направлении более 11 400 военнослужащих и более 1300 единиц техники, включая 635 боевых бронемашин, с начала вторжения на российскую территорию.