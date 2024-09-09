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19:54, 9 сентября 2024Россия

Мирный россиянин рассказал о побеге от двух украинских беспилотников в Курской области

В Курской области муж и жена спаслись от двух атак украинских беспилотников

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Житель Курской области Сергей Лукьянчиков рассказал, как им с супругой удалось выжить после двух атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Слова россиянина приводит Telegram-канал Shot.

Вместе с женой Сергею пришлось покинуть дом в селе Белица, который находится в 25 километрах от государственной границы с Украиной. Ехать в сторону Курска они решили на своем автомобиле.

Во время поездки по трассе их машину атаковал беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мужчина получил ранение ноги, его супруга не пострадала. Они успели выйти из автомобиля и поймали попутку, однако через несколько секунд второй БПЛА ударил по их автомобилю, который взорвался на глазах у владельцев.

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На данный момент Лукьянчиков госпитализирован. Врачи обнаружили у него минно-взрывную травму и контузию.

Ранее жительница Курской области рассказала, как спасалась в реке от дронов ВСУ. «Мы на лодке, на моторной лодке [плыли]. Нас переправили. А потом снова дроны, пришлось в реке прятаться. Бабке стоять час в реке пришлось», — рассказала она.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

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      Никита Абрамов
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