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11:13, 9 сентября 2024Мир

В России ответили на слова Шольца о моменте для мирных переговоров по Украине

Джабаров: Запад не готов к переговорам по Украине, раз поставляет оружие ВСУ

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Запад не готов к мирным переговорам по Украине с участием России, раз продолжает поставлять оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о наступлении момента для переговоров и подготовку им плана урегулирования.

«Ситуация все хуже и хуже для украинского режима. Они (руководители западных стран — прим. «Ленты.ру») впервые заговорили уже сами о мире. Но пока не готовы, раз еще продолжают поставлять оружие», — сообщил Джабаров.

А вот это царское решение пригласить Россию — а вы кто такие? Вы поджигатели войны. Я думаю, приглашать Россию должны те страны, которые не участвуют в конфликте — Индия, Китай и другие

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам

По мнению сенатора, подобные высказывания представителей Запада — это пробные шаги.

«Они рассчитывают, что у них что-то получится. Ничего у них не получится», — заключил он.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому изданию ZDF заявил, что в конфликте на Украине настал момент для мирных переговоров. По его мнению, необходимо провести новую конференцию, в которой также примет участие Россия.

Также стало известно, что Шольц готовит собственный план урегулирования конфликта на Украине, который должен стать новой версией Минских соглашений, достигнутых в 2015 году. Отмечается, что канцлер ФРГ хочет заключить компромиссное соглашение, которое допускает передачу Москве территорий.

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