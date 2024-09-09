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09:12, 9 сентября 2024Мир

Названо возможное место проведения второй конференции по Украине

РИА Новости: вторая конференция по Украине может пройти в Саудовской Аравии

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Точное место проведения второй конференции по Украине еще не определено. При этом Саудовская Аравия — один из обсуждаемых вариантов, рассказал РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

«Нет, не определено. Это один из вариантов», — уточнил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения.

Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни также назвал Саудовскую Аравию возможным местом проведения очередной конференции по Украине.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что украинские власти через несколько месяцев составят совместный план реализации «формулы мира», что является главным условием проведения второго «саммита мира». Он также отметил, что некоторые страны уже выразили заинтересованность в том, чтобы провести конференцию на своей территории.

В конце августа в Анкаре заявили, что дата и место второй конференции по Украине пока неизвестны. Турция неоднократно высказывалась по поводу мирных переговоров на высшем уровне.

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      Марина Совина
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