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09:03, 9 сентября 2024Из жизни

Отец отрезал пенис сыну в ходе магического ритуала

В Нигерии мужчина отрезал половой орган сыну во время магического ритуала

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Водитель трехколесного велотакси из Нигерии отрезал пенис сыну и напал на мать. Об этом пишет New Telegraph.

Трагический случай произошел в общине Умудоси в районе Обингва, штат Абиа. Подозреваемый по имени Амади Алози решил провести некий магический ритуал ночью, в ходе которого он отрезал половой орган собственному сыну. Мальчик закричал от боли, разбудив бабушку, мать Алози. Женщина попыталась остановить мужа. Разгневанный тем, что его прервали, Алози начал бить мать мачете. Крики привлекли внимание соседей, но они не успели помочь женщине. Травмы оказались смертельными, она не выжила.

Мужчина попытался скрыться с места преступления, однако во время побега упал в яму. Его арестовали.

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      Антонина Черташ
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