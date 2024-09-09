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16:01, 9 сентября 2024Россия

Появился список находившихся на борту рухнувшего в Подмосковье самолета

РЕН ТВ: на борту упавшего в Подмосковье самолета находились два человека

Фото: Telegram-канал «Московская межрегиональная транспортная прокуратура»

На борту рухнувшего в Подмосковье легкомоторного самолета-амфибии находились два человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, в списке значатся владелец самолета Алексей Т. и летчик-испытатель Александр И. Врачи не смогли спасти их.

Сообщается, что потерпевшее крушение судно — самолет-амфибия «Алекс-251», который называют летающей лодкой. Уточняется, что этот шестиместный борт был собран в 2009 году в единственном экземпляре. Модель была разработана московской фирмой «Авиатик-Альянс» и в том же году продемонстрирована на авиасалоне МАКС в Жуковском.

Предположительно, самолет взлетел случайно — пилот планировал протестировать технику на земле, но в итоге поднялся в воздух.

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      Марк Леонов
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