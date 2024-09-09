Редчайший российский дрон уничтожил Leopard в Курской области

Российский дрон «Орион» уничтожил танк Leopard ВСУ в Курской области

Редчайший российский боевой дрон «Орион» (также известен как «Иноходец») уничтожил немецкий танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Тройка».

До этого канал публиковал кадры удара по Leopard ракетой ТКБ-1030 в Сумской области Украины.

В конце июля капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» предположил, что российский беспилотник «Иноходец» уже появился в зоне специальной военной операции (СВО). По его словам, дрон способен летать и работать на протяжении двоих суток.

Ранее члены экипажа танка Т80БВМ южной группировки войск подорвали немецкий танк Leopard в зоне СВО на Украине.