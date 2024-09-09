Россиянам раскрыли стоимость люксового отдыха в Таиланде зимой

АТОР: люксовый отдых в Таиланде зимой обойдется от 363 тысяч рублей на двоих

Стоимость люксового отдыха в Таиланде в зимнем сезоне 2024-2025 начинается от 363 тысяч рублей на двоих. Цены раскрыли россиянам в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным специалистов, за такую сумму можно остановиться на семь дней в пятизвездочном отеле Grand Mercure Khao Lak Bangsak на курорте Као Лак. Уточняется, что в стоимость будут входить завтраки. Подороже обойдется Pullman Khao Lak Resort на том же курорте — 464 тысячи рублей. А тур с проживанием в JW Marriott Phuket Resort & Spa на пляже Май Кхао в Новый год будет стоить 757 тысяч рублей.

«Во многих популярных высокоуровневых отелях номера на Новый год уже распроданы, плотная загрузка сохраняется до начала апреля 2025 года. Но, конечно, места еще можно найти», — заключили эксперты.

Ранее стало известно, что стоимость проживания в отелях Таиланда в зимнем сезоне 2024-2025 возрастет на 10-15 процентов. По данным специалистов, это связано с высоким спросом на направление на зарубежных рынках.