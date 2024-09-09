Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:12, 9 сентября 2024Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость люксового отдыха в Таиланде зимой

АТОР: люксовый отдых в Таиланде зимой обойдется от 363 тысяч рублей на двоих

Фото: Sukree Sukplang NWA / DH / Reuters

Стоимость люксового отдыха в Таиланде в зимнем сезоне 2024-2025 начинается от 363 тысяч рублей на двоих. Цены раскрыли россиянам в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным специалистов, за такую сумму можно остановиться на семь дней в пятизвездочном отеле Grand Mercure Khao Lak Bangsak на курорте Као Лак. Уточняется, что в стоимость будут входить завтраки. Подороже обойдется Pullman Khao Lak Resort на том же курорте — 464 тысячи рублей. А тур с проживанием в JW Marriott Phuket Resort & Spa на пляже Май Кхао в Новый год будет стоить 757 тысяч рублей.

«Во многих популярных высокоуровневых отелях номера на Новый год уже распроданы, плотная загрузка сохраняется до начала апреля 2025 года. Но, конечно, места еще можно найти», — заключили эксперты.

Ранее стало известно, что стоимость проживания в отелях Таиланда в зимнем сезоне 2024-2025 возрастет на 10-15 процентов. По данным специалистов, это связано с высоким спросом на направление на зарубежных рынках.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Российский посол назвал цель вторжения ВСУ в Курскую область

      Представлены новые наушники AirPods

      Врач назвал неожиданное средство для здоровья кишечника

      В МИД России прокомментировали предложение провести конференцию по Украине в Индии

      Голый мужчина сбежал от полиции и спрятался с мусорном контейнере

      Участников массовой драки в российском поселке арестовали

      Сериал про культовую группу с Никитой Кологривым поставил рекорд

      60-летний Брэд Питт в ярком наряде восхитил поклонников в сети

      В российском селе мужчина последовал за убегающим от него медвежонком

      Популярная юмористка рассказала о выступлениях за пиццу в начале карьеры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше