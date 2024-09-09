Российские бойцы сняли на видео прилет сброшенной на них авиабомбы в Курской области

В Курской области ВСУ сбросили бомбу JDAM перед российскими бойцами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по мосту в Курской области перед собиравшимися проехать по нему российскими военнослужащими. Снятую ими запись опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» (РВ).

На кадрах бомба взрывается в нескольких десятках метров перед автомобилем, в котором находились бойцы. После этого водитель начинает сдавать задним ходом.

На другой записи, снятой, предположительно, беспилотником, видно тот же удар с высоты птичьего полета. После того как дым рассеивается, можно увидеть, что один из пролетов моста обрушился.

РВ уточняет, что ролик снят около моста через реку Сейм у населенного пункта Карыж.

Ранее Минобороны России показало атаку разведывательно-ударного вертолета Ка-52м по позициям украинских солдат в Курской области. На кадрах экипаж выпускает по противнику неуправляемые авиационные ракеты, после чего уходит на вираж.