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14:00, 9 сентября 2024Экономика

Российский бизнес увеличил просрочки по платежам

«Интерфакс»: доля компаний РФ с просрочками по платежам выросла во II квартале

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Доля российских компаний, допускающих просрочки по платежам поставщикам в среднем более 60 дней, выросла во втором квартале 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Несмотря на рост экономики и хорошую прибыльность бизнеса, в апреле-июне показатель увеличился во всех сегментах деловой жизни — для крупного, среднего и малого бизнеса прирост просрочек составил 0,8, 1,1 и 1,8 процентных пункта соответственно, следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс».

В материале отмечается, что такая тенденция, в частности, может быть связана с нежеланием бизнеса прибегать к банковскому кредитованию в условиях высоких процентных ставок, на фоне которых «у компаний все больше стимулов использовать ресурсы своих поставщиков как источник относительно дешевого финансирования».

Ранее стало известно, что с начала года иностранные финансовые активы бизнеса из РФ выросли почти на 45 миллиардов долларов по сравнению с приростом в 21 миллиард за аналогичный период 2023-го. Как пишет Bloomberg, резкое увеличение объема средств за рубежом объясняется в том числе накоплением дебиторской задолженности из-за трудностей с международными платежами на фоне угрозы вторичных санкций США.

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      Дмитрий Воронин
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