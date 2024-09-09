«Спартак» подпишет контракт с португальским футболистом Рикарду Мангашем

Московский «Спартак» подпишет контракт с португальским футболистом Рикарду Мангашем. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает Metaratings.ru.

26-летний игрок уже прибыл в Россию и в ближайшее время заключит соглашение с красно-белыми. Отмечается, что Мангаш успешно прошел медобследование.

Предыдущим клубом футболиста была португальская «Витория Гимарайнш». Контракт Мангаша с командой был рассчитан до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

4 сентября сообщалось, что «Краснодар» готов продать «Спартаку» колумбийского нападающего Джона Кордобу. Краснодарцы рассчитывали получить за иностранного футболиста 16 миллионов евро.