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17:54, 9 сентября 2024Спорт

«Спартак» подпишет контракт с португальским футболистом

«Спартак» подпишет контракт с португальским футболистом Рикарду Мангашем

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Московский «Спартак» подпишет контракт с португальским футболистом Рикарду Мангашем. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает Metaratings.ru.

26-летний игрок уже прибыл в Россию и в ближайшее время заключит соглашение с красно-белыми. Отмечается, что Мангаш успешно прошел медобследование.

Предыдущим клубом футболиста была португальская «Витория Гимарайнш». Контракт Мангаша с командой был рассчитан до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

4 сентября сообщалось, что «Краснодар» готов продать «Спартаку» колумбийского нападающего Джона Кордобу. Краснодарцы рассчитывали получить за иностранного футболиста 16 миллионов евро.

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      Андрей Стрельцов
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