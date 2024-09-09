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14:44, 9 сентября 2024Ценности

Стилист Рогов призвал россиянок носить осенью бабушкины салфетки

Стилист Александр Рогов посоветовал носить бабушкины салфетки поверх пиджаков

Фото: WWD / Contributor / Getty Images

Стилист Александр Рогов рассказал о необычном тренде на осень 2024 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

В наступившем сезоне эксперт призвал украшать образы бабушкиными вязаными салфетками, которые использовались для декора стола. «Это настоящий nostalgia core. Украшайте ими жакеты, аксессуары или свой дом!» — посоветовал россиянкам Рогов.

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В качестве примера он продемонстрировал фото моделей, которые носили упомянутую деталь. Так, манекенщицы накинули салфетки на плечи поверх пиджаков, кардиганов и плащей.

Ранее в сентябре Рогов призвал россиянок носить осенью меховую обувь в сочетании с юбками длины миди, цветными колготками и костюмами.

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      Екатерина Ештокина
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