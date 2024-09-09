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13:18, 9 сентября 2024Экономика

Польская компания вложилась в производство унитазов на Украине

Gazeta Polska: Cersanit вложит $360 тыс. в завод керамических изделий на Украине

Фото: Alan Sau / Shutterstock / Fotodom

Компания по производству оборудования для ванных комнат Cersanit из Польши вложила в строительство завода по производству керамических изделий в Житомирской области Украины 360 тысяч долларов. Об этом со ссылкой на польские СМИ сообщает РИА Новости.

Место для строительства завода связано с имеющимися в регионе месторождениями каолиновой глины, из которой производится сантехника, в том числе раковины, унитазы и другие подобные изделия. Местные власти одобряют создание предприятия.

Сам проект существует не первый год, однако в прошлом году он едва не сорвался. Украинская сторона заявила права на предоплаченную землю, где должны были построить фабрику, но суд поддержал польскую компанию.

До начала боевых действий на Украине эта страна была крупнейшим поставщиком каолина в Россию. Из-за остановки связей российские производители сантехники вынуждены были повысить стоимость продукции, а также сократить объемы производства.

Тогда гендиректор Cersanit в России Юрий Ковтун предупреждал, что приобретать эти позиции в Азии обойдется гораздо дороже. С того момента российские поставщики начали наращивать объемы добычи каолиновых глин.

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      Платон Щукин
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