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16:12, 9 сентября 2024Путешествия

Туристка познакомилась с парнем на популярном курорте Европы и была изнасилована

Фото: Eugene Zhyvchik / Unsplash

Туристка познакомилась с парнем во время отдыха на Майорке, Испания, и была изнасилована в номере отеля. Об этом сообщает Majorca Daily Bulletin.

Уточняется, что инцидент произошел утром 29 августа в отеле Tirso de Molina. Девушка приехала на популярный курорт Европы с подругой и остановилась в деревне Кала д'Ор. Познакомившись с группой мужчин, они решили провести ночь в их гостинице в Магалуфе, сняв соседний номер.

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Известно, что одна из туристок уехала рано, оставив приятельницу спящей. Спустя некоторое время последняя позвонила подруге и сказала, что один из новых знакомых изнасиловал ее, пока та спала. Как именно он попал в номер, не сообщается. В полицию позвонила администрация гостиницы, ведется расследование.

Ранее восемь мужчин изнасиловали туристку на вечеринке на курорте Европы и сняли происходящее на видео. Подозреваемыми оказались семеро французов и один швейцарец в возрасте от 18 до 26 лет.

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      Марк Успенский
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