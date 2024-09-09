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09:13, 9 сентября 2024Мир

В Германии объяснили отказ Зеленского от переговоров с Россией

Дотком: Зеленскому не разрешают идти на переговоры, они означают победу России

Фото: Heiko Becker / Reuters

Основатель файлообменника Megaupload Ким Шмитц, также известный как Ким Дотком, заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не разрешают идти на мирные переговоры с Россией, так как они означают победу Москвы. Соответствующую публикацию немецкий бизнесмен разместил на своем аккаунте в социальной сети X.

«Украина уже на коленях, но еще сотня тысяч украинцев должна погибнуть ради Демократической партии. Зеленскому не разрешают идти на мирные переговоры, поскольку это означает победу России, что приведет к неудаче Харрис на выборах», — написал он.

Ранее Зеленский заявил, что удары дальнобойными ракетами по российской территории — наилучшая возможность заставить Москву искать путь к переговорам и в итоге пойти на мир. Он попросил западных союзников Киева дать разрешение на такие удары.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что диалог Москвы с Киевом невозможен с учетом действий Вооруженных сил Украины. Она отметила, что в условиях нападения ВСУ на Курскую область переговоры проводиться не будут.

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      Виктория Кондратьева
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