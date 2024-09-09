В Госдуму внесли проект об обязательном примирении при расторжении брака

В Госдуму внесли законопроект об обязательном примирении при расторжении брака

В Государственную Думу внесли законопроект, который обязывает суд принимать меры к примирению супругов при расторжении брака. В том числе предполагается, что супругов обяжут проходить психологическую консультацию. Об этом сообщается в думской электронной базе данных.

Документ подготовили депутат Госдумы Игорь Антропенко и первый зампред комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов. Парламентарии предложили внести изменения в Семейный кодекс России.

Предполагается, что одной из мер примирения супругов может быть получение ими психологической помощи. Норма будет регулировать в том числе ситуации, когда у супругов есть общие несовершеннолетние дети. Согласно действующему законодательству, суд расторгает брак без выяснения мотивов развода.

«Расторжение брака производится, если меры по примирению супругов оказались безрезультатными и супруги (один из них) уклонились от их реализации и настаивают на расторжении брака», — следует из документа.

Законопроект, как отмечается в пояснительной записке, призван помочь супругам сохранить брак и снизить число разводов в России. Парламентарии уверены, что он не влечет излишнего вмешательства государства в жизнь семьи. Брак в случае отказа от реализации мер по примирению или недостижения его целей будет расторгнут по прошествии трех месяцев.

О том, что Минюст предложил проводить обязательную процедуру примирения при разводе, стало известно 9 сентября. С инициативой выступил глава министерства Константин Чуйченко. Он уточнил, что в рамках примирения супруги смогут договориться о месте жительства детей, разделе имущества и выплате алиментов. В Госдуме, комментируя инициативу, заявили, что подобная процедура призвана не усложнить процесс развода, а помочь супругам договориться об условиях расторжения брака.