«Очередная уловка». В России отреагировали на заявление Германии о моменте для переговоров по Украине

Белик заявил об очередной уловке из-за слов Шольца о переговорах по Украине

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик отреагировал на слова канцлера Германии Олафа Шольца о подходящем моменте для мирных переговоров с Россией по Украине. Он счел данное заявление очередной уловкой.

По мнению Белика, Шольц — это «пробный шар», запускаемый западными странами в сторону Москвы, чтобы «прощупать почву» для диалога, а затем потребовать уступок. Депутат подчеркнул, что этот путь неприемлем для России.

Западу нужны не переговоры, а уступки России в плане Украины. Американские корпорации зарабатывают миллиарды на поставках оружия, Европа сегодня — это вассал у американского феодала, она даже рот не посмеет открыть Дмитрий Белик депутат Госдумы

Белик уверен, что единственной заинтересованной в переговорах страной является сама Украина, но «ее слово для Запада ничего не значит».

Дмитрий Белик Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Шольц считает, что в конфликте на Украине настал момент для переговоров

В воскресенье, 8 сентября, канцлер ФРГ заявил, что в конфликте на Украине настал момент для переговоров. По его словам, пришло время обсудить переход от военных действий к миру.

На мой взгляд, сейчас настал момент, когда следует обсудить и то, как мы от этой военной ситуации придем к миру быстрее, чем это кажется реалистичным в данный момент Олаф Шольц канцлер ФРГ

Шольц призвал провести новую конференцию с участием России, а также уведомил, что Германия продолжит оказывать помощь Киеву.

По сообщениям СМИ, канцлер готовит собственный план урегулирования конфликта на Украине, который должен стать новой версией Минских соглашений, достигнутых в 2015 году. Итальянская газета La Repubblica уверена, что таким образом Шольц намерен войти в историю как «канцлер мира».

Фото: Globallookpress.com

Отмечается, что политик хочет заключить компромиссное соглашение, которое допускает передачу Москве территорий.

Путин напомнил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной

В ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин напомнил, что Москва не отказывалась от мирных переговоров с Киевом.

Глава государства подчеркнул, что речь идет об обсуждении на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

«Если действительно возникнет такое желание (...), мы не отказывались», — сказал он.

Через несколько дней после выступления российского лидера его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что очертания мирного урегулирования конфликта на Украине пока не прослеживаются.