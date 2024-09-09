Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик отреагировал на слова канцлера Германии Олафа Шольца о подходящем моменте для мирных переговоров с Россией по Украине. Он счел данное заявление очередной уловкой.
По мнению Белика, Шольц — это «пробный шар», запускаемый западными странами в сторону Москвы, чтобы «прощупать почву» для диалога, а затем потребовать уступок. Депутат подчеркнул, что этот путь неприемлем для России.
Западу нужны не переговоры, а уступки России в плане Украины. Американские корпорации зарабатывают миллиарды на поставках оружия, Европа сегодня — это вассал у американского феодала, она даже рот не посмеет открыть
Белик уверен, что единственной заинтересованной в переговорах страной является сама Украина, но «ее слово для Запада ничего не значит».
Шольц считает, что в конфликте на Украине настал момент для переговоров
В воскресенье, 8 сентября, канцлер ФРГ заявил, что в конфликте на Украине настал момент для переговоров. По его словам, пришло время обсудить переход от военных действий к миру.
На мой взгляд, сейчас настал момент, когда следует обсудить и то, как мы от этой военной ситуации придем к миру быстрее, чем это кажется реалистичным в данный момент
Шольц призвал провести новую конференцию с участием России, а также уведомил, что Германия продолжит оказывать помощь Киеву.
По сообщениям СМИ, канцлер готовит собственный план урегулирования конфликта на Украине, который должен стать новой версией Минских соглашений, достигнутых в 2015 году. Итальянская газета La Repubblica уверена, что таким образом Шольц намерен войти в историю как «канцлер мира».
Отмечается, что политик хочет заключить компромиссное соглашение, которое допускает передачу Москве территорий.
Путин напомнил, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной
В ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин напомнил, что Москва не отказывалась от мирных переговоров с Киевом.
Глава государства подчеркнул, что речь идет об обсуждении на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле.
«Если действительно возникнет такое желание (...), мы не отказывались», — сказал он.
Через несколько дней после выступления российского лидера его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что очертания мирного урегулирования конфликта на Украине пока не прослеживаются.