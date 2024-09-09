В Польше заявили о нейтрализации российской диверсионной операции

В Польше заявили о нейтрализации диверсионной операции России и Белоруссии

Министр информатизации Польши Кшиштоф Галковский заявил о нейтрализации диверсионной операции, которую якобы организовали Россия и Белоруссия. Об этом сообщает Reuters.

Галковский рассказал о российских и белорусских диверсантах якобы проникших в местные и центральные правительственные учреждения, включая государственные компании, выполняющие военные контракты. По его словам, целью операции была дестабилизация Польши.

«У белорусских и российских иностранных служб... была конкретная цель — вымогательство информации, шантаж отдельных лиц и учреждений и ведение фактической кибервойны», — рассказал министр, не уточнив, какие именно организации подвергались атакам.

В июне Польша обвинила российских хакеров в срыве трансляций Евро-2024 на территории страны. Хакерская атака началась сразу после стартового свистка в матче поляков против Нидерландов. Никаких доказательств вмешательства России польская сторона не предоставил.