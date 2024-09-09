В России захотели проводить реабилитацию военных по-новому

Чернышенко поручил проработать вопрос реабилитации военных в фитнес-клубах

Вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко поручил Минспорту проработать вопрос о возможности медицинской реабилитации военнослужащих, их семей, а также граждан, пострадавших при выполнении задач специальной военной операции (СВО), в фитнес-клубах. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя вице-премьера.

Предложение проводить реабилитацию военных по-новому поступило Чернышенко и Минспорту от Национального фитнес-сообщества, объединяющего более трех тысяч фитнес-клубов в 85 регионах, в том числе сети С.С.С.Р., XFIT, World Class и другие. В министерстве изданию подтвердили получение обращения.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева в беседе с «Лентой.ру» предложила обязать вернувшихся со спецоперации военных проходить психологическую реабилитацию. По ее словам, эти мероприятия необходимо начинать еще во время нахождения бойцов в зоне СВО.

Кроме того, в августе президент России Владимир Путин ответил на предложение военных о возможности прохождения реабилитации совместно с супругами. Глава государства положительно оценил идею, подчеркнув, что жены — лучшие специалисты-психологи. 7 августа замглавы Минобороны Анна Цивилева заявила, что в ведомстве начали разрабатывать соответствующие нормы.