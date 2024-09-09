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23:51, 9 сентября 2024Мир

Во Вьетнаме обрушился автомобильный мост

VnExpress: 13 человек пропали без вести при обрушении моста во Вьетнаме

Фото: Unsplash

Более десяти человек пропали без вести при обрушении моста в провинции Футхо на севере Вьетнама. Об этом написал новостной портал VnExpress.

Уточняется, что мост через реку Красную обрушился в понедельник, 9 сентября. В момент происшествия на нем находились несколько автомобилей и мотоциклов, которые позже упали в воду.

«Точное количество людей, находившихся в автомобилях и ехавших на мотоциклах, не установлено. Пропавшими без вести на настоящий момент считаются 13 человек», — отмечается в публикации.

Ранее автомобильный мост обрушился в Китае. Это произошло в июле в уезде Чжашуй городского округа Шанло провинции Шэньси в результате проливных дождей.

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      Марина Совина
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