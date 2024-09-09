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20:15, 9 сентября 2024Силовые структуры

Зачинщика драки со стрельбой в российском ночном клубе задержали

В Перми полиция задержала зачинщика конфликта с охранниками в ночном клубе

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Перми сотрудники полиции задержали зачинщика конфликта с охранниками в ночном клубе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По факту конфликта возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в ночном клубе между охраной и тремя мужчинами, которых не пустили из-за того, что они находились в состоянии алкогольного опьянения и имели при себе пневматический пистолет, произошел конфликт, который перерос в драку. Во время нее один из охранников выстрелил из газового пистолета. В результате конфликта пострадали трое, от госпитализации они отказались.

8 сентября глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин потребовал доклад о массовой драке в поселке Афипский Краснодарского края.

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      Илона Палей
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