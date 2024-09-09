Зачинщика драки со стрельбой в российском ночном клубе задержали

В Перми полиция задержала зачинщика конфликта с охранниками в ночном клубе

В Перми сотрудники полиции задержали зачинщика конфликта с охранниками в ночном клубе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По факту конфликта возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в ночном клубе между охраной и тремя мужчинами, которых не пустили из-за того, что они находились в состоянии алкогольного опьянения и имели при себе пневматический пистолет, произошел конфликт, который перерос в драку. Во время нее один из охранников выстрелил из газового пистолета. В результате конфликта пострадали трое, от госпитализации они отказались.

8 сентября глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин потребовал доклад о массовой драке в поселке Афипский Краснодарского края.