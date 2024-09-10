10 сентября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

10 сентября в мире празднуют День макияжа, а также шутливый праздник по названием «Во всем виноват Большой адронный коллайдер». Православные верующие вспоминают преподобного Савву Крыпецкого, а в народе этот день называют Анна и Савва Скирдники. Праздники и традиции, связанные с 10 сентября, — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

День «Во всем виноват Большой адронный коллайдер»

Необычный праздник появился в 2008 году. Его придумали, чтобы хоть как-то объяснить неожиданную пропажу вещей, с которой в какой-то момент сталкивался каждый человек. Те, кто отмечает этот день, шутливо уверяют, что в исчезновении вещей виноват именно Большой адронный коллайдер.

Большой адронный коллайдер (БАК) — мощнейший ускоритель элементарных частиц, расположенный в Европе. Несмотря на заверения ученых в его безопасности, некоторые люди верят, что работа коллайдера может привести к созданию черных дыр и разрушению Земли.

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Международный день макияжа

Это относительно молодой праздник, который возник в 2016 году. Инициатором торжества стал американский визажист и бьюти-блогер Джеймс Чарльз — он захотел вдохновить людей на мейкап-эксперименты и доказать, что макияж способен не только скрывать недостатки, но и подчеркивать индивидуальность.

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Какие еще праздники отмечают в мире 10 сентября

Всемирный день предотвращения самоубийств;

День альпака;

День разноцветных букетов;

День учителя в Китае;

Дeнь oбeдa зa пpocмoтpoм тeлeвизорa в США.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти Преподобного Саввы Крыпецкого

Савва Крыпецкий попал в Россию в середине XV века. Доподлинно неизвестно, откуда именно пришел преподобный — из Сербии или от горы Афон. Сначала он жил в монастыре, а позже принял обет безмолвия и в одиночестве удалился в Крыпецкую пустынь. Через несколько лет другие монахи упросили Савву учредить там обитель — преподобный согласился, но руководить новым монастырем не захотел. Тем временем к нему постоянно приходили жители Пскова, которых Савва исцелял и наставлял, не принимая оплаты или подарков. В числе его посетителей был и местный князь Ярослав Васильевич Оболенский.

Согласно преданию, даже после ухода в иной мир преподобный Савва продолжал защищать обитель — его грозный дух пугал грабителей и разбойников. Мощи святого не могли найти до тех пор, пока Савва не явился во сне одному из монахов.

Фото: Globallookpress.com

Какие еще церковные праздники отмечают 10 сентября

День памяти праведной Анны Пророчицы;

Обретение мощей Преподобного Иова Почаевского;

День памяти преподобного Моисея Мурина, иеромонаха;

День памяти священномученика Алексия Будрина, пресвитера;

Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах (преподобного Феодосия) почивающих.

Приметы на 10 сентября

В народном календаре 10 сентября известно как день Анны и Саввы Скирдников. В это время крестьяне заканчивали уборку хлеба, а сено складывали в большие стога, которые называли скирдами. Считалось, что с этого дня начинаются затяжные осенние дожди.

Если к 10 сентября на березе пожелтели только нижние листья, то весна наступит рано.

В этот день девушкам нельзя навещать женихов — это может омрачить будущий союз. Также 10 сентября не стоит ходить свататься.

Если на Скирдников сделать хорошее дело, добро вернется в двойном размере.

Кто родился 10 сентября

Фото: Adam Pretty / Getty Images for Chanel

Немецкий модельер, который творил для таких брендов, как Fendi, Chanel, Chloe. В 1984 году Лагерфельд основал собственный бренд, названный его именем. Лагерфельда — одну из самых влиятельных фигур в индустрии — называли королем моды.

В 2023 году Карлу Лагерфельду посвятили одно из самых громких событий в мире моды — благотворительный костюмированный бал Met Gala.

Гай Ричи (56 лет)

Британский режиссер, мастер комедийных боевиков, снявший «Большой куш», «Джентльменов», «Гнев человеческий» и дилогию о Шерлоке Холмсе с Робертом Дауни-младшим в главной роли.

В 2024 году его фильм «Министерство неджентльменских дел» стал лидером российского проката. Свой новый фильм «В серой зоне» Ричи планирует представить уже в начале 2025-го.

Кто еще родился 10 сентября