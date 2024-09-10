Blue Origin перенесла первый запуск New Glenn

Blue Origin: первый запуск тяжелой ракеты New Glenn перенесен на ноябрь

Первый запуск тяжелой ракеты New Glenn перенесен на первую половину ноября. Об этом со ссылкой на компанию сообщает издание ArsTechnica.

Изначально носитель должен был стартовать в октябре с парой марсианских спутников миссии ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers). Теперь новая ракета отправит на низкую околоземную орбиту прототип транспортного корабля Blue Ring.

Кроме того, первый старт New Glenn пройдет в рамках квалификационных испытаний носителя для его последующего использования для запусков спутников в интересах Пентагона. Всего должно состояться три таких успешных пуска.

Ранее издание SpaceNews сообщало, что Blue Origin приготовилась запустить New Glenn в срок. В частности, компании предстоит провести статические огневые испытания двух двигателей BE-3U второй ступени ракеты, а также установить семь силовых агрегатов BE-4 на ее первую ступень.