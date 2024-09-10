Хозяева бросили своих питонов посреди леса

В Великобритании двух питонов нашли в лесу

В лесу Хантшем, Великобритания, заметили двух питонов, похожих на домашних. Об этом пишет Daily Mail.

Первую змею — королевского питона — обнаружили среди деревьев 30 августа. Через два дня в том же районе нашли еще одного питона. Неядовитых змей поймали сотрудники зоопарка Tropiquaria Zoo. Они отметили, что рептилии выглядели так, будто кто-то их кормил и ухаживал за ними.

Предполагается, что питонов по неизвестной причине бросили их хозяева. Работники зоопарка опасаются, что в лесу могли остаться и другие рептилии. Полиция Девона завела дело о жестоком обращении с животными.

По словам директора Tropiquaria Zoo Криса Мойзера, он понимает, почему питонов могли оставить в лесу. Согласно его теории, владельцы потеряли возможность содержать змей из-за экономического кризиса в стране. Тем не менее Мойзер подчеркнул, что это не оправдывает нерадивых хозяев. Он отметил, что питомцев можно было бесплатно отдать в специальные учреждения для животных, где о них бы позаботились.

Ранее сообщалось, что семья из Австралии обнаружила агрессивного питона рядом с кофейным столиком в гостиной. Лицензированный ловец змей поймал его голыми руками.

