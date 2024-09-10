Лавров: в конфликте на Украине речь о правах людей, а не об обмене территориями

Глава МИД России Сергей Лавров назвал основной вопрос в конфликте на Украине. По его словам, в этой ситуации речь идет о правах людей, а не об обмене территориями, передает РИА Новости.

«Если обсуждать призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах — это несерьезно», — сказал министр иностранных дел, отвечая на вопрос о возможности переговоров с Киевом.

Он подчеркнул, что проблема заключается в правах людей, которые были на Украине «растоптаны законодательно».

Лавров добавил, что в политическом пространстве не идет речь о правах человека в контексте инициатив по урегулированию на Украине.

Ранее министры иностранных дел стран Персидского залива обсудили с Лавровым урегулирование конфликта на Украине. Стороны также обсудили возможную поддержку инициатив по обеспечению глобального мира и безопасности.