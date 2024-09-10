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14:44, 10 сентября 2024Россия

Минобороны заявило о новой попытке ВСУ атаковать Россию

Минобороны России заявило об уничтожении трех беспилотников ВСУ под Белгородом

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российскую территорию. Об этом заявили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, с 12:00 до 13:00 по московскому времени дежурные военные уничтожили три беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Районы уничтожения дронов и возможные последствия на земле не раскрываются.

Ранее в Минобороны сообщили, что минувшей ночью над российскими регионами сбили 144 украинских беспилотника. 72 из них уничтожили в Брянской области, 20 — в Московской, 14 — в Курской, 13 — в Тульской, восемь — в Белгородской , семь — в Калужской, пять — в Воронежской, четыре — в Липецкой и один — в Орловской.

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ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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