Минобороны заявило о новой попытке ВСУ атаковать Россию

Минобороны России заявило об уничтожении трех беспилотников ВСУ под Белгородом

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российскую территорию. Об этом заявили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, с 12:00 до 13:00 по московскому времени дежурные военные уничтожили три беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Районы уничтожения дронов и возможные последствия на земле не раскрываются.

Ранее в Минобороны сообщили, что минувшей ночью над российскими регионами сбили 144 украинских беспилотника. 72 из них уничтожили в Брянской области, 20 — в Московской, 14 — в Курской, 13 — в Тульской, восемь — в Белгородской , семь — в Калужской, пять — в Воронежской, четыре — в Липецкой и один — в Орловской.

В подмосковном Раменском городском округе, по данных губернатора Андрея Воробьева, в результате попадания беспилотников в жилые дома пострадали восемь человек. Еще одну женщину спасти не удалось. В многоэтажке на Спортивном проезде оказались повреждены 54 из 102 квартир первого подъезда.