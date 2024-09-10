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16:52, 10 сентября 2024Экономика

Прогноз мирового спроса на нефть понизили

ОПЕК снизила прогноз спроса на нефть в 2025 году на 40 тысяч баррелей в день

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Аналитики Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в очередной раз снизили собственный прогноз мирового спроса на сырье в 2024-2025 годах. Об этом сообщается в сентябрьском отчете картеля.

В ОПЕК снижают оценку глобального спроса на нефть второй месяц подряд. Обновленный прогноз на 2024 году оказался на 80 тысяч баррелей в сутки ниже предыдущего, на 2025-й — на 40 тысяч. В организации ожидают, что глобальный спрос на сырье в 2024 году вырастет на два миллиона баррелей в сутки в сравнении с показателем 2023-го и достигнет отметки в 104,24 миллиона. В следующем году, согласно обновленному прогнозу, среднесуточный спрос составит 105,99 миллиона баррелей.

В ОПЕК отметили, что рост глобального спроса на нефть в 2024-2025 годах окажется значительно выше темпов, существовавших до пандемии коронавируса. Тогда среднесуточное увеличение составляло 1,4 миллиона баррелей. В организации ожидают, что в 2024-м темпы прироста окажутся выше на 600 тысяч баррелей, а в 2025-м — на 300 тысяч.

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Ранее восемь стран сделки ОПЕК+, включая Россию, продлили дополнительные добровольные ограничения по добыче сырья на 2,2 миллиона баррелей в сутки до декабря 2024 года. До этого в картеле склонялись к варианту с постепенным восстановлением ежедневных объемов производства сырья с октября. Пересмотр планов в организации связали в том числе с ускорением темпов падения мировых цен на нефть.

Ряд международных экспертов скептически относится к попыткам ОПЕК+ сдержать обвал мировых сырьевых котировок. По мнению аналитиков, провал подобной стратегии будет обусловлен ростом добычи нефти в США и других странах, которые не являются участниками сделки ОПЕК+. Кроме того, на продолжение снижения цен на сырье окажет влияние падение спроса в Китае. На этом фоне аналитики крупных нефтетрейдерских компаний — Gunvor и Trafigura — спрогнозировали падение мировых цен на эталонную североморскую марку Brent до 60 долларов в обозримой перспективе.

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