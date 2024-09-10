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11:25, 10 сентября 2024Мир

НАТО начало учения у границ России

Страны НАТО начали серию военных учений у границ России

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Страны Североатлантического альянса начали серию военных учения у границ России. Об этом сообщается на официальном сайте Верховного главнокомандования объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе.

«Всего предполагается 12 учений по всей протяженности восточного фланга. С 9 по 20 сентября пройдут Steadfast Foxtrot ’24 в Германии. Это учения, направленные на проверку стратегического, оперативного и тактического уровня готовности войск при планировании и выполнении военных операций», — сообщается на сайте ведомства.

Также в Словакии начались учения Toxic Valley, которые проходят с 8 по 19 сентября, предполагающие операции с химико-биологическими войсками. В Венгрии проходят Brave Warrior с 28 августа по 29 сентября, во время которых будет отработано взаимодействие расквартированной в стране многонациональной боевой группы.

Кроме того, в Латвии стартовали учения Namejs, проходящие с 3 сентября по 7 октября, с участием многонациональной дивизии «Север», которая была сформирована в 2019 году. Также на границе с Россией Финляндия проведет национальные учения Hammer 2024 с участием альянса. Они пройдут с 30 октября по 12 ноября, их целью является «проверка механизированных подразделений».

Ранее стало известно, что имеющая нейтральный статус Швейцария и страна-член НАТО Италия впервые проведут 9-20 сентября совместные учения военно-воздушных сил.

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      Дарья Устьянцева
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