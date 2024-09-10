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09:21, 10 сентября 2024Наука и техника

Названа полезная нагрузка вместо ESCAPADE для первого пуска New Glenn

SpaceNews: полезной нагрузкой первого пуска New Glenn станет аппарат Blue Ring

Изображение: Kevin Gill / Wikimedia

Полезной нагрузкой для первого пуска тяжелой ракеты New Glenn вместо двух спутников миссии Escape и Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE) станет аппарат для отработки технологии низкоорбитального корабля Blue Ring, разрабатываемого компанией Blue Origin. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Конкретное предназначение технологии, которую планируется испытать, в компании не называют.

Ранее издание со ссылкой на НАСА сообщило, что запуск миссии ESCAPADE, которая должна была отправиться к Марсу в ходе первого старта New Glenn, перенесен с осени 2024-го на следующий год.

В сентябре SpaceNews сообщало, что компания Blue Origin приготовилась впервые запустить тяжелую ракету New Glenn в срок, то есть в октябре 2024-го.

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      Иван Потапов
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