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07:52, 10 сентября 2024Экономика

Названы признаки перегрева российской экономики

Задорнов: цены в России растут из-за разрыва между спросом и предложением

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Цены в России растут из-за разрыва между спросом и предложением товаров и услуг. Признаки перегрева экономики назвал экс-министр финансов и банкир Михаил Задорнов, его цитирует газета «Известия».

По словам эксперта, перегрев проявляется в инфляции издержек, которая идет по двум направлениям. Один из них — высокий уровень зарплат, к которому привел дефицит кадров в необоронном секторе, из-за чего работодателям приходится больше платить сотрудникам и повышать стоимость товаров. Второе направление — западные санкции, из-за которых растут затраты на логистику и расчеты с партнерами.

«Если смотреть на платежный баланс, то экспорт упал незначительно (до 32,6 миллиарда долларов в июле), а импорт восстанавливается (до 24,5 миллиарда долларов). Но это в денежном выражении. А в физических объемах импорт, по моей оценке, упал примерно на 15 процентов. Это значит, что каждый доставленный в Россию товар — бытовая техника, автомобили, одежда, промышленное оборудование — стал дороже», — пояснил Задорнов.

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что экономика страны находится в состоянии значительного перегрева, а без повышения ключевой ставки присутствовали бы риски стагфляции, остановить которую можно будет только ценой глубокой рецессии. В регуляторе полагают, что для снижения инфляции «требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий».

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