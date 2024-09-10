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14:15, 10 сентября 2024Россия

Одного из пострадавших при атаке ВСУ на многоэтажку в Подмосковье доставили в реанимацию

Раненого при атаке ВСУ на Раменское доставили в реанимацию НИИ Склифосовского

Фото: Владимир Буров / РИА Новости

Одного из тех, кто пострадал в результате попадания беспилотника в жилой дом подмосковного Раменского, доставили в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщил департамент здравоохранения Москвы в Telegram-канале.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение на вертолете. Он находится в экстренной реанимации в стабильном состоянии. Пациенту, как заверили в депздраве, оказывают всю необходимую помощь.

В Раменском беспилотники ВСУ врезались в два многоэтажных дома — в Спортивном проезде и на Высоковольтной улице. Пострадали, по официальным данным, восемь человек, еще один человек не выжил. В доме на Спортивном проезде оказались повреждены 54 квартиры, на Высоковольтной улице из-за атаки загорелись пять балконов, однако в сами квартиры огонь не перешел.

Всего в ночь на 10 сентября в небе над Россией уничтожили 144 беспилотных летательных аппарата. В Подмосковье беспилотники сбили в Подольском, Раменском, Домодедовском и Люберецком городских округах. Больше всего дронов — 72 — перехватили над Брянской областью.

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      Анастасия Шейкина
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