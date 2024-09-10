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12:37, 10 сентября 2024Россия

Песков ответил на просьбу оценить работу ПВО после массовой атаки БПЛА на Россию

Пресс-секретарь Песков заявил, что в Кремле вряд ли могут оценить работу ПВО

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Кремле вряд ли могут оценить работу систем противовоздушной обороны (ПВО). Так на соответствующую просьбу журналистов ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«В Кремле вряд ли могут оценивать работу сил ПВО. Это должны делать специалисты. На непрофессиональном уровне мы можем сказать, что, конечно, наши военные уже приобрели изрядный опыт в борьбе с беспилотниками. И, конечно, они дают высокие результаты», — сказал он.

При этом, продолжил представитель Кремля, настоящую оценку могут давать только профессионалы.

По данным Минобороны России, в ночь на 10 сентября средства противовоздушной обороны сбили над регионами 144 беспилотника Вооруженных сил Украины. 20 из них уничтожили в Подмосковье. Больше всего дронов — 72 — военные перехватили в Брянской области.

Утром в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к столице десяти украинских БПЛА.

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