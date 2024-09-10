Подорожали два вида бытовой техники

«Чек Индекс»: микроволновки подорожали на 11, а мультиварки на 14 %

За год в России изменился спрос и цены на мультиварки и микроволновки в сегменте онлайн-торговли. Об этом сообщил «Чек Индекс».

Так, за семь месяцев 2024 года в России при покупке мультиварки средний чек увеличился на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8197 рублей. Количество покупок выросло на 17 процентов. Что касается микроволновок, то средний чек вырос до 7941 рубля, или на 11 процентов. Количество покупок этого товара в онлайне прибавило 22 процента.

Ранее появился прогноз, что осенью продавцы электроники и бытовой техники могут серьезно повысить цену товаров из-за усиливающихся проблем с логистикой и платежами. Есть версия, что подорожание составит около 20 процентов. Сильнее всего вырастет стоимость техники западного производства.

Также оказалось, что если раньше россияне чаще всего заказывали в онлайне бытовую технику и электронику, то в 2024 году на первую позицию вышла доставка готовой еды, продуктов из магазинов и блюд из ресторанов.