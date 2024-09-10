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20:12, 10 сентября 2024Интернет и СМИ

Популярный комик с ТНТ оценил российский юмор и сравнил его с мировым

Комик Квахаджелидзе заявил, что комедия в России немного стагнирует
Давид Квахаджелидзе

Давид Квахаджелидзе. Кадр: DatoKadze / YouTube

Популярный комик, экс-участник шоу StandUp на телеканале ТНТ Давид Квахаджелидзе оценил российский юмор и сравнил его с мировым. На эту тему он порассуждал в своем подкасте «Авторитет Мысли», запись доступна на YouTube.

«Года три назад говорили, что российская комедия не хуже мировой. Но, по ощущениям, чисто моим ощущениям, никому это не навязываю, немного стагнирует российская комедия», — высказался комик о юморе в России.

Ранее стендап-комик Денис Чужой сравнил российский и европейский юмор. «В России, и в США, и в Британии стендап уже давно стал индустрией, и там не так важно дружить с людьми, ты можешь просто быть хорошим профессионалом», — заявил юморист. В то же время в Европе, по словам Чужого, индустрия еще до конца не сложилась и «держится на самих комиках».

До этого комик Расул Чабдаров сравнил российский и американский юмор. По его мнению, российские комики только учатся держаться на сцене и чувствовать зал, в отличие от опытных американских коллег. При этом он отметил, что отечественные юмористы хорошо умеют писать шутки.

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      Олег Давыдов
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