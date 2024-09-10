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15:39, 10 сентября 2024Экономика

Российская нефть подешевела до уровня потолка цен

Bloomberg: российская нефть Urals начала продаваться на уровне потолка цен от G7

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Падение мировых цен на нефть привело к тому, что резко подешевел и основной российский экспортный сорт Urals. В конце прошлой недели в портах Балтики он продавался по цене 60,12 доллара за баррель, что лишь немногим выше 60 долларов, то есть уровня потолка цен от стран G7. Об этом со ссылкой на данные Argus Media сообщает Bloomberg.

Одновременно средние четырехнедельные объемы морского экспорта (метрика считается наиболее показательной) сократились до 3,13 миллиона баррелей в сутки. В результате доходы России от продажи нефти упали до минимума с февраля этого года.

Как отмечает агентство, для России проблема носит двойственный характер. Падение нефтяных котировок привело к тому, что ОПЕК+ приостановил повышение квот на добычу нефти, а значит, российским компаниям придется удерживать низкий уровень добычи, к которому они подошли в августе, в октябре и ноябре.

В настоящее время участники рынка не могут оценить сигналы ОПЕК+, потому что те носят противоречивый характер. С одной стороны, участники сделки сталкиваются с потерей доли рынка, что связано с ростом добычи в странах вне соглашения, в первую очередь в США, с другой, пересмотр лимитов в сторону повышения дополнительно ударит по ценам на нефть.

При этом аналитики подозревают, что возможности ОПЕК+ по сдерживанию цен уже исчерпаны, а дальнейшее ужесточение приведет к конфликтам между участниками сделки.

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      Платон Щукин
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