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08:48, 10 сентября 2024Россия

Ракетную опасность объявили в Белгородской области

МЧС: ракетная опасность объявлена в Белгородской области

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Сигнал ракетной опасности объявлен на территории Белгородской области, сообщило в Telegram-канале главное управление МЧС России по региону.

В ведомстве призвали жителей региона спуститься в подвальное помещение или подземное пространство. Через шесть минут ракетную опасность отменили.

«РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал о двух пострадавших после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Ясные Зори. До этого он сообщил о другом жителе села, который получил ранение ноги при атаке украинских войск.

4 августа не менее 40 дронов ВСУ атаковали за сутки Белгородскую область, ранения получили восемь человек.

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      Марина Совина
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