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17:26, 10 сентября 2024Силовые структуры

Расправившегося с российским следователем россиянина арестовали

В Перми суд арестовал мужчину, который убил главу отдела СК Середкина

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Перми суд арестовал мужчину, который расправился с руководителем следственного отдела по Свердловскому району управления Следственного комитета (СК) России по Пермскому краю Евгением Середкиным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

О его аресте ходатайствовали следователи. Мужчине предъявили обвинение по статье 105 УК РФ.

Середкина нашли со множественными ранениями от топора в его квартире. Одной из версий является преступление на почве ревности.

Ранее сообщалось, что обвиняемым является бывший сотрудник силовых структур и сожитель бывшей жены Середкина. Вечером 9 сентября злоумышленник приехал к дому потерпевшего и с порога набросился на него с топором. Это произошло на глазах у 11-летнего ребенка.

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      Варвара Митина
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